Bankitalia | rimbalzo PIL al 12% nel terzo trimestre Possibile frenata consumi

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’economia italiana è tornata a crescere, dopo mesi di crisi durissima per il coronavirus. Secondo il bollettino economico della Banca d’Italia, nel“il ritorno alla crescita è stato verosimilmente più sostenuto di quanto prefigurato a luglio. Anche grazie alle misure di stimolo, l’aumento del PIL potrebbe essere stato intorno al 12%” rispetto ad aprile-giugno, “sospinto soprattutto dal forte recupero dell’industria, dove le imprese prevedono un andamento piu’ favorevole della domanda nei prossimi mesi”. A gennaio-marzo il PIL ha segnato un -5,5% mentre nel secondoun -13%. “Restano più incerte le prospettive dei servizi – sottolinea Via Nazionale – in ripresa anche per effetto del buon ...