Banca d’Italia, Visco: ritorno economia a livelli pre-Covid in almeno due anni (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un ritorno dell’economia ai livelli pre-Covid non è immaginabile prima di due anni. A dare questo orizzonte temporale alla ripresa post pandemia è stato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervistato questa mattina da Bloomberg TV. “Stiamo monitorando continuamente la situazione, è molto difficile fare scenari di previsioni in questo periodo. La ripresa proseguirà l’anno prossimo ma non si tornerà ai livelli pre-Covid prima di almeno un paio d’anni”. Il Governatore ha spiegato che occorre “considerare come si svilupperà la pandemia e i rischi degli ‘stop and go‘”. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Undell’aipre-non è immaginabile prima di due. A dare questo orizzonte temporale alla ripresa post pandemia è stato il Governatore dellad’Italia, Ignazio, intervistato questa mattina da Bloomberg TV. “Stiamo monitorando continuamente la situazione, è molto difficile fare scenari di previsioni in questo periodo. La ripresa proseguirà l’anno prossimo ma non si tornerà aipre-prima diun paio d’”. Il Governatore ha spiegato che occorre “considerare come si svilupperà la pandemia e i rischi degli ‘stop and go‘”. ...

borghi_claudio : Audizione Banca d'Italia: il debito è perfettamente sostenibile anche a livelli più alti. Non abbiamo mai sostenuto… - Daniele_Manca : Visco: «Per convincere i giovani a restare in Italia servono fatti, non parole, bene la risposta alla crisi ma ora… - StefanoFassina : Da leggere il Governatore @bancaditalia @Corriere Spiega la fase keynesiana: problema è incertezza e Domanda Aggreg… - dukana2 : RT @irpinvestigates: Gli ormai noti 49 milioni si sono persi negli anni in mille rivoli più volte finiti sotto la lente dell’Antiriclaggio… - MMHemlock : RT @dottorbarbieri: Dott. Eugenio Gaiotti, Banca d'Italia, 12/10/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Banca d’Italia BPER Banca sostiene il passaggio di Progea in Emerson Fortune Italia