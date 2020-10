Aveva augurato la morte alla d'Urso: doccia fredda in casa di Al Bano, si finisce in tribunale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Yari Carrisi è stato condannato dopo la frase choc che pubblicò diversi mesi fa (il 21 aprile) sui social contro Barbara d'Urso. alla conduttrice augurò la morte. Improvvisamente. Il motivo? Non si sa, forse soltanto perché a Pomeriggio 5 Carmelita parlò per prima del riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso (notizia, tra l'altro, vera e confermata di fatti degli ultimi tempi). All'improvviso, però, la reazione di Yari Carrisi fu assurda. Il figlio di Al Bano pubblicò un post con il quale augurò la morte alla d'Urso. Assurdo. Una frase che non dovrebbe mai essere pronunciata o scritta. Mai. La d'Urso, dopo quell'episodio, ha ricevuto l'affetto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Yari Carrisi è stato condannato dopo la frase choc che pubblicò diversi mesi fa (il 21 aprile) sui social contro Barbara d'conduttrice augurò la. Improvvisamente. Il motivo? Non si sa, forse soltanto perché a Pomeriggio 5 Carmelita parlò per prima del riavvicinamento tra Ale Loredana Lecciso (notizia, tra l'altro, vera e confermata di fatti degli ultimi tempi). All'improvviso, però, la reazione di Yari Carrisi fu assurda. Il figlio di Alpubblicò un post con il quale augurò lad'. Assurdo. Una frase che non dovrebbe mai essere pronunciata o scritta. Mai. La d', dopo quell'episodio, ha ricevuto l'affetto di ...

