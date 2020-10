Avengement | Missione vendetta la trama del film stasera sabato 17 ottobre su Rai 4

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 16 ottobre 2020)ilsu Rai 417e trailerè ilacton scelto per la prima serata di Rai 417per una serata ad alto tasso di adrenaina e sparatorie. In seconda serata, per il ciclo Nero di Francia, il poliziesco di Fabrice Du Welz “Colt 45” racconta una terribile guerra tra sbirri. Ildiretto da Jesse V. Johnson ha per lo più avuto un rilascio in digitale, DVD e streaming incassando nei pochi cinema in cui è uscito poco più di 30 mila ...