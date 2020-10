Attenzione | Jennifer Lopez ha la frangia!

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’autunno è la stagione della frangia. La conferma arriva dall’account Instagram dell’hairstylist Chris Appleton che ha postato una nuova foto di Jennifer Lopez con la caption: «J.Lo si è fatta la frangia oggi». Una frangia piuttosto piena, sfilata lateralmente e che si apre al centro, definita «choppy fringe». Come tutti i nuovi hairstyling sfoggiati da J.Lo, in meno di 24 ore è già diventata la nuova inspirazione per tagliare la frangia e dare un twist al look.