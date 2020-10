Atp Sardegna 2020, Lorenzo Musetti: “L’Australia si avvicina. Djere avversario molto forte” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lorenzo Musetti è diventato il primo tennista nato nel 2002 ad aver raggiunto una semifinale in un torneo ATP. Il giovane toscano si è sbarazzato in due set dell’ostico tedesco Yannick Hanfmann per 6-2, 6-4. Dopo aver letteralmente dominato il primo parziale, il nativo di Carrara è andato sotto di due break nel secondo (0-4), inanellando poi una serie incredibile di sei game consecutivi che gli sono valsi il successo. Attualmente l’azzurrino occupa virtualmente la posizione n.123 del ranking Atp, con la prospettiva di issarsi ulteriormente fino a ridosso della top100. “Grazie alla Federazione per la wild-card. Hanfmann ha fatto due game nel secondo set in cui ha risposto benissimo, però io ci ho creduto e con un atteggiamento sempre positivo ho giocato tutti i punti. Sono riuscito a portare a casa una ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)è diventato il primo tennista nato nel 2002 ad aver raggiunto una semifinale in un torneo ATP. Il giovane toscano si è sbarazzato in due set dell’ostico tedesco Yannick Hanfmann per 6-2, 6-4. Dopo aver letteralmente dominato il primo parziale, il nativo di Carrara è andato sotto di due break nel secondo (0-4), inanellando poi una serie incredibile di sei game consecutivi che gli sono valsi il successo. Attualmente l’azzurrino occupa virtualmente la posizione n.123 del ranking Atp, con la prospettiva di issarsi ulteriormente fino a ridosso della top100. “Grazie alla Federazione per la wild-card. Hanfmann ha fatto due game nel secondo set in cui ha risposto benissimo, però io ci ho creduto e con un atteggiamento sempre positivo ho giocato tutti i punti. Sono riuscito a portare a casa una ...

WeAreTennisITA : MUSETTI NON SI FERMA? Battuto anche il tedesco Hanfmann, che nel finale ha accusato qualche problema fisico, conqui… - Corleone9375 : RT @federtennis: Semifinale al Forte Village Sardegna Open! ?? Lorenzo #Musetti si impone su Hanfmann e centra le sue prime SF a livello #… - aussietennistr1 : RT @InteBNLdItalia: ???????? Immenso Lorenzo #Musetti !! Al Forte Village Sardegna Open batte #Hanfmann 62 64 e si qualifica per la prima semi… - InteBNLdItalia : ???????? Immenso Lorenzo #Musetti !! Al Forte Village Sardegna Open batte #Hanfmann 62 64 e si qualifica per la prima… - sportface2016 : #AtpSardegna, Lorenzo #Musetti in semifinale: primo 2002 a riuscirci nel circuito maggiore -