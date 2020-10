Atp Sardegna 2020 | Cecchinato | “Avevo tanta voglia di vincere | hanno scelto bene le wild card”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il tennista azzurro Marcoè approdato in semifinale all’Atpgrazie alla vittoria ai danni di Albert Ramos con il punteggio di 4-6 6-1 6-1. Questo il suo commento a caldo ai microfoni di Supertennis: “Ramos per me è un avversario molto difficile. Ci avevo giocato tante volte e avevo subito tante sconfitte. Sapevo che sarebbe stato un match difficile, ma la posta in palio era alta per me. Era da tanto che non giocavo una semifinale Atp. Avevodied inoltre sono punti molto importanti per me essendo a fine stagione. Nonostante fosse un avversario difficile e io fossi un set sotto, ho dimostrato che sono lì e sono ritornato a lottare tutti i punti“. LA CRONACA DEL MATCH “A mio avviso è stato ...