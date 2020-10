Atletica, Mondiali mezza maratona 2020: Cheptegei superfavorito. L’Italia punta su Faniel e Straneo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre si disputeranno i Mondiali di mezza maratona. Sarà Gdynia (Polonia) a ospitare la rassegna iridata riservata alle prove sui 21,097 km. L’ugandese Joshua Cheptegei è la star indiscussa di questo appuntamento: dopo aver realizzato il record mondiale dei 10000 metri settimana scorsa a Valencia e aver timbrato il primato sui 5 km a Montecarlo prima del lockdown, l’africano vuole giganteggiare al debutto su questa distanza. Il Campione del Mondo dei 10000 metri e di cross insegue il titolo iridato e se la dovrà vedere con il connazionale Jacob Kiplimo e con il keniano Kibiwott Kandie. Tra le donne, invece, sarà assente l’olandese Sifan Hassan (si è ritirata all’ultimo minuto) e dunque sfida aperta tra l’etiope Ababel Yeshaneh ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre si disputeranno idi. Sarà Gdynia (Polonia) a ospitare la rassegna iridata riservata alle prove sui 21,097 km. L’ugandese Joshuaè la star indiscussa di questo apmento: dopo aver realizzato il record mondiale dei 10000 metri settimana scorsa a Valencia e aver timbrato il primato sui 5 km a Montecarlo prima del lockdown, l’africano vuole giganteggiare al debutto su questa distanza. Il Campione del Mondo dei 10000 metri e di cross insegue il titolo iridato e se la dovrà vedere con il connazionale Jacob Kiplimo e con il keniano Kibiwott Kandie. Tra le donne, invece, sarà assente l’olandese Sifan Hassan (si è ritirata all’ultimo minuto) e dunque sfida aperta tra l’etiope Ababel Yeshaneh ...

