Atalanta; Ilicic convocato dopo tre mesi (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - dopo più di tre mesi Josip Ilicic torna ufficialmente tra i convocati dell'Atalanta. Ad annunciarlo l'allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta di Napoli. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT -più di treJosiptorna ufficialmente tra i convocati dell'. Ad annunciarlo l'allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta di Napoli. Il ...

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - Gazzetta_it : #Gasperini: '#Ilicic viene a #Napoli. #Papu un campione che farebbe comodo a tante big' - Atalanta_BC : #Gasperini: 'Ilicic ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a Napoli: per noi questa è una gra… - Notiziedi_it : Gasperini: “Atalanta, ora è un tour de force. Ilicic viene a Napoli, vedremo se giocherà” - UgoBaroni : RT @SkySport: Napoli-Atalanta, Gasperini: 'Ilicic sarà con noi a Napoli, porto anche Miranchuk' -