Atalanta | Gasperini | “Inizia fase importante con tanti impegni Contro Napoli Ilicic sarà della partita”

Vigilia di campionato per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che nella giornata di domani sfiderà il Napoli per la quarta giornata di Serie A. Il mister della Dea ha presentato l'appuntamento con i partenopei nel consueto incontro con la stampa.Napoli-Atalanta: le parole di Gasperini caption id="attachment 1026985" align="alignnone" width="796" Gasperini (Twitter Atalanta)/caption Sarà un mese impegnativo per la Dea che oltre al campionato dovrà fare i conti con gli impegni di Coppa: "Inizia una striscia molto importante di gare, quelle della Champions saranno più determinanti. Avremo le due più importanti in casa, prima ...

