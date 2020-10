Assodel | elettronica cruciale per la ripartenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Labitalia) - La crisi economica collegata all'emergenza sanitaria sta colpendo tutti i mercati su scala globale e di certo il 2020 sarà ricordato come un 'annus horribilis' per tante ragioni. Eppure, nonostante le difficoltà, il comparto dell'è tra i pochi ad aver dimostrato un calo contenuto e, soprattutto, ad avere le carte in regole per poter uscire più rapidamente dalla crisi. La spinta sull'acceleratore nei processi di innovazione e digital transformation in tutti i settori applicativi, la pervasività dell', la necessità di ricorrere a sistemi sempre più intelligenti (Internet of Things, Big Data e Intelligenza Artificiale in primis), ma anche più efficienti (grazie all'di potenza ad esempio), permetteranno al comparto una ...