Ascolti tv, dati Auditel giovedì 15 ottobre: ritorno boom per Doc con 7.4 milioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il ritorno di Doc – nelle tue mani stravince la gara agli Ascolti confermandosi come la serie più vista di Rai1 degli ultimi anni. La fiction con Luca Argentero conquista 7.435.000 telespettatori e il 31,88% di share, (1 milione di spettatori e 7 punti di share in più della partita Italia-Olanda di mercoledì sera), sbaragliando letteralmente la concorrenza di Canale 5 che con ‘Chi vuol esser milionario?’ si è dovuto accontentare di 1.974.000 telespettatori pari al 10,01% di share. Ascolti tv prime time ‘Le Iene Show‘ su Italia1 hanno ottenuto 1.506.000 telespettatori e l’8,39%. Appena fuori dal podio Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’, visto da 1.122.000 telespettatori pari al 5,91% di share, mentre è testa a testa tra Rai3 con ‘End of Justice ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildi Doc – nelle tue mani stravince la gara agliconfermandosi come la serie più vista di Rai1 degli ultimi anni. La fiction con Luca Argentero conquista 7.435.000 telespettatori e il 31,88% di share, (1 milione di spettatori e 7 punti di share in più della partita Italia-Olanda di mercoledì sera), sbaragliando letteralmente la concorrenza di Canale 5 che con ‘Chi vuol esser milionario?’ si è dovuto accontentare di 1.974.000 telespettatori pari al 10,01% di share.tv prime time ‘Le Iene Show‘ su Italia1 hanno ottenuto 1.506.000 telespettatori e l’8,39%. Appena fuori dal podio Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’, visto da 1.122.000 telespettatori pari al 5,91% di share, mentre è testa a testa tra Rai3 con ‘End of Justice ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, 15 ottobre 2020: Doc Nelle tue mani, Chi vuol essere milionario, Le Iene Show | Dati Auditel ieri - mattino5 : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per il day-time di #Canale5: @mattino5 leader della sua fascia con il 18.91% di share @uominiedonne p… - MicheleSpione1 : Ascolti e target in crescita per #pomeriggio5 ASCOLTO MEDIO 1.717.000 15.54% + 2.079.000 16.63% TARGET Commercial… - MicheleSpione1 : Ascolti e target pazzeschi per #UominiEDonne ASCOLTO MEDIO 2.976.000 22.41% TARGET Commerciale 1.935.000 26.64% U… - Ifederik1 : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per il day-time di #Canale5: @mattino5 leader della sua fascia con il 18.91% di share @uominiedonne p… -