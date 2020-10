Arzano, arriva l’Esercito: oggi riprende la protesta contro il lockdown (Di venerdì 16 ottobre 2020) arriva l’esercito nelle strade di Arzano. In Via pecchia, nella serata di ieri, i cittadini hanno immortalato dai balconi la presenza di due furgoni militari. E questa mattina i commercianti hanno già annunciato la ripresa delle proteste contro il lockdown. Arzano, arriva l’esercito: clima teso contro il lockdown Dopo la decisione del commissario prefettizio di … L'articolo Arzano, arriva l’Esercito: oggi riprende la protesta contro il lockdown Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020)l’esercito nelle strade di. In Via pecchia, nella serata di ieri, i cittadini hanno immortalato dai balconi la presenza di due furgoni militari. E questa mattina i commercianti hanno già annunciato la ripresa delle protesteill’esercito: clima tesoilDopo la decisione del commissario prefettizio di … L'articolol’Esercito:lailTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AlvisiConci : RT @BenedettaFrucci: Ad Arzano i commercianti protestano per il lockdown, rilevando come basta andare nel Paese accanto e si trovano negozi… - tal_Marco : RT @BenedettaFrucci: Ad Arzano i commercianti protestano per il lockdown, rilevando come basta andare nel Paese accanto e si trovano negozi… - Phil_83 : RT @BenedettaFrucci: Ad Arzano i commercianti protestano per il lockdown, rilevando come basta andare nel Paese accanto e si trovano negozi… - maristaurru : RT @BenedettaFrucci: Ad Arzano i commercianti protestano per il lockdown, rilevando come basta andare nel Paese accanto e si trovano negozi… - ravanin58 : RT @BenedettaFrucci: Ad Arzano i commercianti protestano per il lockdown, rilevando come basta andare nel Paese accanto e si trovano negozi… -