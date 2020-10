Arrivano nuovi sticker WhatsApp Baby Shark e la ricerca si perfeziona

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Chi ama gliha a disposizione un nuovo pacchetto di adesivi appena lanciato nella versione beta per Android dell’applicazione di messaggistica. L’update siglato come il 2.20.202.8 e presente già sul Play Store rinnova ancora una volta la funzione, anche per quanto riguarda l’aspetto delladegli stessi. Come si rinnova il parcoin queste ore ma in anteprima assoluta solo per i tester dell’app che hanno aderito al programma beta. Andando nella sezione dedicata agli adesivi è ora possibile scaricare un nuovo pacchetto denominato “”. Protagonisti del pack, neanche a dirlo, sono i simpatici e coloratissimi squali tanto amati dal pubblico dei bimbi ...