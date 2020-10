Arcuri, altra accusa: mai iniziati i lavori per le terapie intensive. Eppure i soldi c’erano… (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il supercommissario Arcuri al centro di un’altra bufera. Dopo i banchi della scuola (che non sono più arrivati), le mascherine e altri mille guai, ecco che tocca a un tema ancora più delicato: le terapie intensive. Stando a quando scrive il quotidiano Domani, l’accusa è pesante, perché “i soldi c’erano, e pure i piani operativi. Ma sul rafforzamento delle terapie intensive Arcuri non ha fatto nulla”. Scrive ancora Domani: “A luglio le Regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali, Speranza ci ha messo tutta l’estate ad approvarli. I soldi c’erano ma il commissario Arcuri non ha ancora speso un euro”. Il ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il supercommissarioal centro di un’bufera. Dopo i banchi della scuola (che non sono più arrivati), le mascherine e altri mille guai, ecco che tocca a un tema ancora più delicato: le. Stando a quando scrive il quotidiano Domani, l’è pesante, perché “ic’erano, e pure i piani operativi. Ma sul rafforzamento dellenon ha fatto nulla”. Scrive ancora Domani: “A luglio le Regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali, Speranza ci ha messo tutta l’estate ad approvarli. Ic’erano ma il commissarionon ha ancora speso un euro”. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri altra Arcuri dice che solo l'Italia garantisce le mascherine a scuola askanews Puglia, altri 275 posti nelle intensive Ma solo 54 sono stati già attivati

Solo tre regioni (Veneto, Val d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) superano la soglia standard di 14 posti letto per 100mila abitanti fissata dal governo. La regione ferma a 9 ...

Il Governo sa già che così non basta

La consapevolezza che il Dpcm è già vecchio. La necessità di preparare il clima per un ulteriore stretta. Il lockdown torna all'orizzonte entro cui è ripiombata la crisi. E qualcuno, come Arcuri, l'av ...

