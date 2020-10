Archiviata perché infondata la denuncia del “Patto trasversale per la scienza” contro Sgarbi, il parlamentare: “Adesso trasparenza sull’associazione presieduta da Lopalco” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero Vincenzo Carusi della Procura della Repubblica di Macerata, il Giudice per le indagini preliminari, Giovanni Manzoni, ha archiviato il procedimento giudiziario a carico di Vittorio Sgarbi scaturito da una denuncia, completamente infondata, del cosiddetto “Patto trasversale per la scienza”, ovvero una semplice associazione privata costituita da medici e infermieri, e presieduta dall’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo di Mesagne (Brindisi), che lo scorso mese di marzo, nel pieno della pandemia, aveva accusato il parlamentare e critico d’arte di “manifestare dubbi sulla pericolosità del virus e sulle modalità di diffusione del contagio, diffuso notizie false rispetto ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero Vincenzo Carusi della Procura della Repubblica di Macerata, il Giudice per le indagini preliminari, Giovanni Manzoni, ha archiviato il procedimento giudiziario a carico di Vittorioscaturito da una, completamente, del cosiddetto “Pattoper la scienza”, ovvero una semplice associazione privata costituita da medici e infermieri, edall’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo di Mesagne (Brindisi), che lo scorso mese di marzo, nel pieno della pandemia, aveva accusato ile critico d’arte di “manifestare dubbi sulla pericolosità del virus e sulle modalità di diffusione del contagio, diffuso notizie false rispetto ...

