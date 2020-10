Apple ha brevettato un iPhone che si allunga (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel brevetto scovato dal sito Appleworld.today si fa riferimento a un dispositivo elettrico con 'un alloggiamento con integrate porzioni che scorrono l'una rispetto all'altra'. Il dispositivo ... Leggi su macitynet (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel brevetto scovato dal sitoworld.today si fa riferimento a un dispositivo elettrico con 'un alloggiamento con integrate porzioni che scorrono l'una rispetto all'altra'. Il dispositivo ...

Roba vecchia. Che ne dite di un iPhone con display che – all’occorrenza – si estende? Apple ha brevettato un dispositivo di questo tipo. Nel brevetto la Mela spiega che i display di dispositivi ...

