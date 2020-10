Anziano creduto morto messo nel congelatore, poi si risveglia: guai per la famiglia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il corpo di un uomo di 74 anni è stato messo in un congelatore dalla sua famiglia, che credeva fosse morto. Ma dopo 20 ore l’Anziano si è svegliato. La famiglia di un uomo di 74 anni gravemente malato, credendolo morto lo ha messo dentro ad un freezer: lì l’uomo è rimasto circa 20 ore, … Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il corpo di un uomo di 74 anni è statoin undalla sua, che credeva fosse. Ma dopo 20 ore l’si è svegliato. Ladi un uomo di 74 anni gravemente malato, credendololo hadentro ad un freezer: lì l’uomo è rimasto circa 20 ore, …

