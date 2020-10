Anticipazioni Una Vita martedì 20 ottobre 2020: i dubbi del commissario Mendez (Di venerdì 16 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre 2020 – Mendez cerca il colpevole: la morte di Alfredo è stata pianificata e ordinata da Genoveva, che voleva liberarsi di lui, ma in questa puntata Una Vita vedremo come alcune dichiarazioni rese in merito all’accaduto, facciano dubitare il commissario Mendez, su come si siano realmente svolti i fatti all’interno dell’appartamento dove vivono, o meglio vivevano, i coniugi Bryce. Così decide di interrogare anche Felipe, per sapere la sua versione dei fatti, ma qualcosa nelle sue parole insinua ulteriori dubbi in Mendez che decide di andare a fondo in questa vicenda. Riuscirà a capire che dietro al delitto c’è la mano della Salmeron? Riassunto puntata Una ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Martedì 20cerca il colpevole: la morte di Alfredo è stata pianificata e ordinata da Genoveva, che voleva liberarsi di lui, ma in questa puntata Unavedremo come alcune dichiarazioni rese in merito all’accaduto, facciano dubitare il, su come si siano realmente svolti i fatti all’interno dell’appartamento dove vivono, o meglio vivevano, i coniugi Bryce. Così decide di interrogare anche Felipe, per sapere la sua versione dei fatti, ma qualcosa nelle sue parole insinua ulterioriinche decide di andare a fondo in questa vicenda. Riuscirà a capire che dietro al delitto c’è la mano della Salmeron? Riassunto puntata Una ...

infoitcultura : Ballando con le Stelle anticipazioni: Milly Carlucci ballerina per una notte insieme a Samuel Peron - infoitcultura : Ballando con le stelle, le anticipazioni della puntata di sabato: Milly Carlucci ballerina per una notte con Samuel… - giocor2 : #GFVIP vedendo le anticipazioni hanno fatto una scaletta grazie a quello che fa tommy in casal unica cosa fatta da… - itslarrybabex : RT @vincycernic95: MA COSA STA SUCCEDENDO AGLI AUTORI? TUTTE QUESTE ANTICIPAZIONI PREANNUNCIANO UNA PUNTATA STELLARE STO TREMANDO #GFVIP ht… - vincycernic95 : MA COSA STA SUCCEDENDO AGLI AUTORI? TUTTE QUESTE ANTICIPAZIONI PREANNUNCIANO UNA PUNTATA STELLARE STO TREMANDO… -