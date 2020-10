Anticipazioni Una Vita, domenica 18 ottobre 2020: Felipe umilia Genoveva (Di venerdì 16 ottobre 2020) domenica 18 ottobre 2020: Genoveva si è liberata di suo marito Alfredo Bryce, convinta di avere l’amore di Felipe e di poter vivere con lui la Vita che ha sempre sognato, ma non immagina che l’avvocato invece si è solo servito di lei e, in questo episodio Una Vita, vedrete che l’Alvarez Hermoso si è stancato di questa commedia, soprattutto per i sentimenti che prova per Marcia, così ha rivelato alla Salmeron che tra di loro non potrà esserci nulla, in quanto fino ad ora la sua è stata una commedia e non è mai stato interessato a lei. Inoltre gli confessa che la considera una persona spregevole e non degna di di rispetto. Riassunto puntata Una Vita di ieri 17 ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020)18si è liberata di suo marito Alfredo Bryce, convinta di avere l’amore die di poter vivere con lui lache ha sempre sognato, ma non immagina che l’avvocato invece si è solo servito di lei e, in questo episodio Una, vedrete che l’Alvarez Hermoso si è stancato di questa commedia, soprattutto per i sentimenti che prova per Marcia, così ha rivelato alla Salmeron che tra di loro non potrà esserci nulla, in quanto fino ad ora la sua è stata una commedia e non è mai stato interessato a lei. Inoltre gli confessa che la considera una persona spregevole e non degna di di rispetto. Riassunto puntata Unadi ieri 17 ...

Artemisia_99 : Io comunque già piena di questi giornali da 4 soldi che stanno rincominciando a dare le anticipazioni dei DPCM nemm… - zazoomblog : Una vita anticipazioni: Alfredo muore Genoveva se la caverà? - #anticipazioni: #Alfredo #muore - sapomnia : RT @dataninjait: La ?? è arrivata e dentro c'è: ?? usare Excel per gestire una pandemia ?? anticipazioni sul nostro #spreadsheetday ??il vacci… - dataninjait : La ?? è arrivata e dentro c'è: ?? usare Excel per gestire una pandemia ?? anticipazioni sul nostro #spreadsheetday ??i… - AlfonsoFesta : Il senso di questi spoiler dei decreti come se fossero le anticipazioni di una serie tv? Per far scattare nuovament… -