ANTEPRIMA OM – Il nuovo singolo di Ultimo che dà il titolo ad un film per il cinema (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il nuovo singolo di Ultimo dà il titolo ad un film per il cinema. OM vi anticipa i prossimi passi del cantautore romano, che è da poco tornato sulle scene con il singolo inedito 22 Settembre, non di certo l’unico prima della pubblicazione di un nuovo disco. A OM risulta infatti che Ultimo abbia già in programma un altro singolo del quale è stato scelto il titolo ma anche la data di uscita; non dovrebbe mancare molto al suo rilascio in radio. Il brano in questione, inoltre, è legato ad un progetto del mondo cinematografico: sarà nella colonna sonora del nuovo film di Paolo Genovese al quale ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildidà ilad unper il. OM vi anticipa i prossimi passi del cantautore romano, che è da poco tornato sulle scene con ilinedito 22 Settembre, non di certo l’unico prima della pubblicazione di undisco. A OM risulta infatti cheabbia già in programma un altrodel quale è stato scelto ilma anche la data di uscita; non dovrebbe mancare molto al suo rilascio in radio. Il brano in questione, inoltre, è legato ad un progetto del mondotografico: sarà nella colonna sonora deldi Paolo Genovese al quale ha ...

scarabellimauro : RT @nicvaccani: Il nuovo disco di ?@springsteen?, Letter to You, raccontato canzone per canzone da ?@giannisibilla?. Esce il 23 ottobre. ?@… - simonamaggiorel : RT @LeftAvvenimenti: Sciogliere le formazioni neofasciste, subito #AlbaDorata In anteprima l'editoriale di @simonamaggiorel che introduce… - tcofurself : RT @lamiagentelosa: Sto tremando, sul serio L'anteprima del nuovo singolo è da brividi, le sue parole mi hanno scossa, visto tutto quello c… - lamiagentelosa : Sto tremando, sul serio L'anteprima del nuovo singolo è da brividi, le sue parole mi hanno scossa, visto tutto quel… - nicvaccani : Il nuovo disco di ?@springsteen?, Letter to You, raccontato canzone per canzone da ?@giannisibilla?. Esce il 23 ott… -

Ultime Notizie dalla rete : ANTEPRIMA nuovo In anteprima i Coma Cose a Indie Jungle, il nuovo programma di Sky Arte sulla musica live Wired Italia Alessio Lapice: «Datemi 30 secondi con Matthew McConaughey»

Una sorpresa bella e delicata Io sto bene, anteprima mondiale fuori concorso che trova la sua ... che mi porti a conoscere nuovi mondi, nuove parti di me stesso. Ecco perché quando valuto un ruolo per ...

Nuovo aspetto – le stesse funzionalità

Grazie per aver partecipato alla nostra nuova anteprima del design. Vedrete qualche altro cambiamento di colore mentre aggiorniamo la vostra esperienza al nostro design finale.

Una sorpresa bella e delicata Io sto bene, anteprima mondiale fuori concorso che trova la sua ... che mi porti a conoscere nuovi mondi, nuove parti di me stesso. Ecco perché quando valuto un ruolo per ...Grazie per aver partecipato alla nostra nuova anteprima del design. Vedrete qualche altro cambiamento di colore mentre aggiorniamo la vostra esperienza al nostro design finale.