Anna Tatangelo feat Geamitaz | ‘Fra Me e Te’ il nuovo singolo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Esce oggi venerdì 16 ottobre in rotazione radiofonica, digital store e nelle principali piattaforme di musica streaming “Fra Me e Te” ildiche per l’occasione ha scelto di collaborare con Gemitaz uno degli artisti di spessore della scena rap italiana. Ildiarriva a distanza di qualche mese dal precedente “Guapo” dove l’artista ha iniziato ad intraprendere uncammino all’interno della sua lunga carriera artistica. Un cammino cominciato quasi per gioco circa due anni fa: una scintilla scoccata dall’incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio il ...