Angela Lansbury oggi compie 95 anni | «Jessica Fletcher sarà nel mio necrologio»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020)95. Per tanti il suo nome è legato a doppio nodo a quello di, la scrittrice ficcanaso protagonista della popolare serie tv ambientata nella immaginaria cittadina di Cabot Cove, paese di pescatori sulla costa del Maine nel New England, che in fatto di tasso di criminalità può competere nel mondo delle fiction soltanto con le Gubbio e Spoleto di Don Matteo. «So benissimo chesarà nella prima riga del mio, quando morirò», ha rivelato di recente l’attrice, «L’anno scorso, a Londra, ogni sera, quando uscivo da teatro per andare a casa, c’erano decine di persone ad ...