Andrea Zelletta sbotta dopo scherzo di Tommaso Zorzi “Se vuole andare quella è la porta!” | ma in sua presenza…

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 16 ottobre 2020): comodino sì o comodino no? Nella notte l’ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato di non esserlo a tratti per poi tornare nuovamente nel ruolo che in tanti suoi social (e a quanto pare non solo) gli hanno attribuito. Lodia Francesco Oppini non è piaciuto a molti... L'articolodi“Seè la porta!”, ma in sua presenza… proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.