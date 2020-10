Andrea Roncato ex marito Stefania Orlando: un grande vuoto nella loro vita (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo . Andrea Roncato ex marito Stefania Orlando: il loro rapporto è tornato sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Qual è il motivo? Stefania Orlando è senza alcun dubbio una delle protagoniste più importanti di quest’edizione del ‘grande fratello Vip’. D’altronde la sua lite su Franceska Pepe è diventata una delle scene più virali successe … Leggi su youmovies (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo .ex: ilrapporto è tornato sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Qual è il motivo?è senza alcun dubbio una delle protagoniste più importanti di quest’edizione del ‘fratello Vip’. D’altronde la sua lite su Franceska Pepe è diventata una delle scene più virali successe …

Nel 1985 Andrea Roncato ha una breve ma intensa relazione con Moana Pozzi. Erano entrambi sul set del film di Neri Parenti dal titolo I pompieri quando iniziarono a frequentarsi. E a distanza di anni ...

