Andrea Damante nasconde qualcosa | Il dettaglio sulla relazione con Giulia De Lellis (Di venerdì 16 ottobre 2020) Andrea Damante nasconde qualcosa, ma i fan sono troppo attenti per non notare ogni singolo dettaglio, soprattutto quelli che riguardano la relazione con Giulia De Lellis. Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati, ma i fan non si rassegnano e sperano ancora di vederli insieme. Il ritorno di fiamma per il momento non … L'articolo Andrea Damante nasconde qualcosa Il dettaglio sulla relazione con Giulia De Lellis proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020), ma i fan sono troppo attenti per non notare ogni singolo, soprattutto quelli che riguardano laconDeDesi sono lasciati, ma i fan non si rassegnano e sperano ancora di vederli insieme. Il ritorno di fiamma per il momento non … L'articoloIlconDeproviene da www.meteoweek.com.

NowickaEliza27 : RT @GaiaAlessiaCri1: Ma zolletta che dice “ voglio arrivare in finale è suonare in console” mio caro zalletta di Andrea Damante c’è ne sta… - GaiaAlessiaCri1 : Ma zolletta che dice “ voglio arrivare in finale è suonare in console” mio caro zalletta di Andrea Damante c’è ne s… - uservalentina : Andrea Damante rispondimi - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ #GiuliaDeLellis racconta ai fan come sta vivendo la separazione da #AndreaDamante e tranquillizza c… - dailynews_24 : Andrea Damante: smentito l’ultimo flirt trapelato -