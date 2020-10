Ancelotti | Vi rivelo cosa mi dice Conte al telefono - Calcio

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il tecnico dell'Everton parla alla Gazzetta ed elogia il lavoro di ricostruzione dei rossoneri: 'Mai avuto dubbi sulle qualità di Maldini come dirigente: quando una persona è a posto, non sbaglia. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti rivelo

Pianeta Milan

Era stata una giornata di Premier League davvero strana quella andata in scena nelle scorse settimane e che ha visto il Liverpool campione in carica, perdere per 7-2 contro l’As ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - L'allenatore dell'Everton Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del Derby di Milano ...