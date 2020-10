Ammazza la madre e confessa: Renato Vecchia è stato arrestato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Era tornato a vivere con lei da un mese. La vittima è Ermanna Pedrini, parrucchiera di 64 anni. «Sono stato io». Ha confessato alla fine Renato Vecchia, 44 anni: è stato lui ad uccidere la madre 64enne, Ermanna Pedrini, trovata morta questa mattina dai carabinieri nel suo appartamento di San Benigno Canavese (Torino). Gli investigatori … L'articolo Ammazza la madre e confessa: Renato Vecchia è stato arrestato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Era tornato a vivere con lei da un mese. La vittima è Ermanna Pedrini, parrucchiera di 64 anni. «Sonoio». Hato alla fine, 44 anni: èlui ad uccidere la64enne, Ermanna Pedrini, trovata morta questa mattina dai carabinieri nel suo appartamento di San Benigno Canavese (Torino). Gli investigatori … L'articololaarreproviene da www.meteoweek.com.

La vittima è Ermanna Pedrini, parrucchiera di 64 anni. «Sono stato io». Ha confessato alla fine Renato Vecchia, 44 anni: è stato lui ad uccidere la madre 64enne, Ermanna Pedrini, trovata morta questa ...

San Benigno, donna di 63 anni uccisa in casa con un grosso coltello da cucina. Il figlio è in stato di fermo: ha confessato

Aveva avuto una lite con il figlio di 44 anni, che era sparito. L'uomo è stato trovato dai carabinieri a Pont Canavese, nella tarda mattina di venerdì, a casa di un conoscente ...

Aveva avuto una lite con il figlio di 44 anni, che era sparito. L'uomo è stato trovato dai carabinieri a Pont Canavese, nella tarda mattina di venerdì, a casa di un conoscente ...