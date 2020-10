Allerta terapie intensive: alto rischio per 10 regioni per ISS e Ministero della Salute (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo il Monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono dieci le regioni con un rischio definito alto per la tenuta delle terapie intensive: si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Le suddette regioni hanno una probabilità di superare la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid nel prossimo mese, da alta a massima. Le regioni segnalate con il livello più alto di rischio per questo parametro sono la Lombardia e la Liguria. Coronavirus, il report Iss: “Il virus circola in ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo il Monitoraggio dele dell’Istituto Superiore di Sanità, sono dieci lecon undefinitoper la tenuta delle: si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Le suddettehanno una probabilità di superare la soglia del 30% delleoccupate da pazienti Covid nel prossimo mese, da alta a massima. Lesegnalate con il livello piùdiper questo parametro sono la Lombardia e la Liguria. Coronavirus, il report Iss: “Il virus circola in ...

FabrizioL5 : RT @TgrRai: #Coronavirus, allerta terapie intensive per 10 regioni: in #Liguria e #Lombardia il rischio maggiore. In #BuongiornoItalia ORA… - alcinx : RT @TgrRai: #Coronavirus, allerta terapie intensive per 10 regioni: in #Liguria e #Lombardia il rischio maggiore. In #BuongiornoItalia ORA… - TgrRai : #Coronavirus, allerta terapie intensive per 10 regioni: in #Liguria e #Lombardia il rischio maggiore. In… - hashtag24news1 : Ci sono 1127 casi di Covid-19 oggi in Campania. È il dato più alto dall'inizio dell'emergenza. I tamponi processati… - agro24tw : Covid-19: allerta terapie intensive, Campania sorvegliata speciale -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta terapie Covid, allerta terapie intensive. Campania sorvegliata speciale Il Denaro Lombardia, torna l’incubo Negli ospedali è già allerta

Numeri che negli ospedali lombardi hanno fatto scattare il primo dei quattro livelli di allerta previsti dalla Regione. Detto altrimenti: alla gestione dell’emergenza Covid sono attualmente destinati ...

L’allerta Coronavirus, Rt a 1.17, solo due regioni sotto 1. Primi lockdown locali, si intensificano le zone rosse

Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area ...

Numeri che negli ospedali lombardi hanno fatto scattare il primo dei quattro livelli di allerta previsti dalla Regione. Detto altrimenti: alla gestione dell’emergenza Covid sono attualmente destinati ...Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area ...