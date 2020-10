Allarme terapie intensive: ecco la situazione regione per regione. Se i casi aumentano non siamo pronti (Di venerdì 16 ottobre 2020) In Italia, alla data del 31 dicembre 2019, prima della pandemia di Coronavirus, i posti letto in terapia intensiva erano 5.179. A causa dell’emergenza sanitaria sono stati creati nuovi posti letto aggiuntivi: il decreto rilancio ne ha programmi 3.553 per arrivare a un totale di 8.732, peccato che solo il 30 per cento di questi è già operativo. Per ora, secondo gli ultimi dati disponibili (relativi al 9 ottobre), i posti letto effettivi sono 6.458. Nel monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, relativo al periodo 5-11 ottobre, si legge che l’allerta per la tenuta delle terapie intensive riguarda soprattutto 10 Regioni, nelle quali il rischio è definito alto: Campania, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Abruzzo. Qui c’è una ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) In Italia, alla data del 31 dicembre 2019, prima della pandemia di Coronavirus, i posti letto in terapia intensiva erano 5.179. A causa dell’emergenza sanitaria sono stati creati nuovi posti letto aggiuntivi: il decreto rilancio ne ha programmi 3.553 per arrivare a un totale di 8.732, peccato che solo il 30 per cento di questi è già operativo. Per ora, secondo gli ultimi dati disponibili (relativi al 9 ottobre), i posti letto effettivi sono 6.458. Nel monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, relativo al periodo 5-11 ottobre, si legge che l’allerta per la tenuta delleriguarda soprattutto 10 Regioni, nelle quali il rischio è definito alto: Campania, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Abruzzo. Qui c’è una ...

