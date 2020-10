All Rise, il legal drama con Simone Missic arriva in Italia dal 16 ottobre su Premium Stories (Di venerdì 16 ottobre 2020) All Rise, il legal drama di CBS dal 16 ottobre su Premium Stories in Italia (e su Infinity). All Rise, è una delle novità della scorsa stagione televisiva di CBS, novità in molti sensi: sia per stile che per cast, molto lontane dallo stile serioso delle serie del canale. La serie adesso è pronta a debuttare in Italia, dopo un rinvio da parte di Mediaset Premium che aveva programmato la serie a settembre. All Rise andrà in onda a partire da venerdì 16 ottobre alle 21:10 circa su Premium Stories con un episodio a settimana. La serie sarà visibile in streaming su Infinity, anche live nella sezione delle ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 16 ottobre 2020) All, ildi CBS dal 16suin(e su Infinity). All, è una delle novità della scorsa stagione televisiva di CBS, novità in molti sensi: sia per stile che per cast, molto lontane dallo stile serioso delle serie del canale. La serie adesso è pronta a debuttare in, dopo un rinvio da parte di Mediasetche aveva programmato la serie a settembre. Allandrà in onda a partire da venerdì 16alle 21:10 circa sucon un episodio a settimana. La serie sarà visibile in streaming su Infinity, anche live nella sezione delle ...

