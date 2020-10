Al via duello tv a distanza Trump-Biden (Di venerdì 16 ottobre 2020) Al via il duello a distanza in diretta tv tra Donald Trump, in onda sulla Nbc da Miami, e Joe Biden, in onda sulla Abc da Philadelphia. Entrambe i candidati alla Casa Bianca, risultati negativi al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Al via ilin diretta tv tra Donald, in onda sulla Nbc da Miami, e Joe, in onda sulla Abc da Philadelphia. Entrambe i candidati alla Casa Bianca, risultati negativi al ...

Al via il duello a distanza in diretta tv tra Donald Trump, in onda sulla Nbc da Miami, e Joe Biden, in onda sulla Abc da Philadelphia. Entrambe i candidati alla Casa Bianca, risultati negativi al tes ...

Festa Roma: 'Dalla pedana al set', il maestro Musumeci Greco racconta i duelli del cinema

Il Maestro Renzo Musumeci Greco 'porta' i duelli dei film più famosi alla Festa del Cinema di Roma. Il noto spadaccino prenderà parte, infatti, alla sezione 'Risonanze' del Festival sabato 17 e domeni ...

Il Maestro Renzo Musumeci Greco 'porta' i duelli dei film più famosi alla Festa del Cinema di Roma. Il noto spadaccino prenderà parte, infatti, alla sezione 'Risonanze' del Festival sabato 17 e domeni ...