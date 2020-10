Al vaglio del Governo il coprifuoco alle 22, Conte: 'Dobbiamo evitare il peggio' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con un breve tweet sul profilo personale, il presidente Conte ha lanciato un nuovo appello agli italiani. Questo il testo: 'Rispettiamo le nuove disposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con un breve tweet sul profilo personale, il presidenteha lanciato un nuovo appello agli italiani. Questo il testo: 'Rispettiamo le nuove disposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del ...

Il Presidente Conte vorrebbe evitare nuove chiusure. È scontro sulla didattica a distanza: la ministra Azzolina non vuole sprecare quanto fatto finora, mentre il Pd vorrebbe un’alternanza casa-scuola ...

Covid19, il Governo Conte sta pensando al coprifuoco dalle 22?

I numeri di ieri dell'epidemia di Covid-19 in Italia sono stati pessimi. Ma si teme già che quelli di oggi e dei prossimi giorni saranno anche peggio.

Il Presidente Conte vorrebbe evitare nuove chiusure. È scontro sulla didattica a distanza: la ministra Azzolina non vuole sprecare quanto fatto finora, mentre il Pd vorrebbe un'alternanza casa-scuola ...I numeri di ieri dell'epidemia di Covid-19 in Italia sono stati pessimi. Ma si teme già che quelli di oggi e dei prossimi giorni saranno anche peggio.