Aiello | ‘Che Canzone Siamo’ – il nuovo singolo

E' uscito oggi in rotazione radiofonica, nei digital store e nelle principali piattaforme streaming "Che Canzone Siamo" il nuovo singolo di Aiello, che arriva la pubblicazione del brano "Vienimi (A Ballare)" uno dei tormentoni dell'estate 2020. "CHE Canzone SIAMO", scritta dallo stesso Aiello e prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte, è una ballad contemporanea figlia del "new pop" dell'artista, che fa della contaminazione di generi la sua firma. L'artista ormai entrato nei cuori di tutto il pubblico italiano, questa volta, mescola cantautorato italiano, pop internazionale e suoni urban, in modo potente ed empatico. La ricercatezza del sound e le parole dirette, mai scontate, scelte per ...

insidemusicit : #Aiello, fuori oggi il singolo 'Che canzone siamo' #CheCanzoneSiamo #InsideMusic - niallsdarIing : Aiello mi fa piangere per l’ex che non ho #checanzonesiamo - SocialArtistOF : E' online da oggi il videoclip di #CheCanzoneSiamo, il nuovo singolo di #Aiello. Guardalo ora ?? - sadbutglad1 : qui solo per dire che probabilmente aiello osserva la mia vita da lontano e ci scrive le canzoni, altrimenti non si spiega - albachiaraa_ : Ho letto qualche frase della nuova canzone di aiello e ho già capito che non é il caso che io la ascolti perché piangerei e basta -

