Aiello, “Che canzone siamo” è il nuovo singolo (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Che canzone siamo”, scritta da Aiello e prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte, è una ballad contemporanea figlia del new pop dell’artista, che fa della contaminazione di generi la sua firma unica. Aiello, questa volta, mescola cantautorato italiano, pop internazionale e suoni urban, in modo potente ed empatico. La ricercatezza del sound e le parole dirette, mai scontate, scelte per raccontare la fine di una relazione, arrivano dritte al petto e al cuore. Il singolo, che si apre con le note delicate di un pianoforte, segue un crescendo emotivo fino al ritornello fortemente elettronico. In questa canzone, sicuramente la più urban della sua produzione, i suoni pop della chitarra acustica e del pianoforte incontrano quelli più acidi della synth lead che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Chesiamo”, scritta dae prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte, è una ballad contemporanea figlia del new pop dell’artista, che fa della contaminazione di generi la sua firma unica., questa volta, mescola cantautorato italiano, pop internazionale e suoni urban, in modo potente ed empatico. La ricercatezza del sound e le parole dirette, mai scontate, scelte per raccontare la fine di una relazione, arrivano dritte al petto e al cuore. Il, che si apre con le note delicate di un pianoforte, segue un crescendo emotivo fino al ritornello fortemente elettronico. In questa, sicuramente la più urban della sua produzione, i suoni pop della chitarra acustica e del pianoforte incontrano quelli più acidi della synth lead che ...

vocedelverbo_ : è da mezzanotte che ascolto in loop la nuova canzone di aiello, che colpo al cuore. #checanzonesiamo - CalliopeScarlet : “Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi, come perderti...Non mi hai detto che canzone siamo e ad… - Radiomusikblog : Che canzone siamo è il nuovo singolo di Aiello, ecco testo e video - EndCent : Aiello, ascolta il nuovo brano “Che Canzone Siamo” - sofijapetrova : RT @ciscohuber: la canzone di aiello mi ha fatto venire voglia di strapparmi il cuore dal petto e gettarlo via perché altrimenti rischia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiello “Che Mister Italia 2018, la corona a Vico Equense: il più bello è Nicola Savarese - Ingegnere di 31 anni con il sogno di diventare famoso nel mondo dello spettacolo IlCorrierino.com