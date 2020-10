Afragola | due arresti nel clan Moccia per estorsione alla ditta di raccolta dei rifiuti | I NOMI

(Di venerdì 16 ottobre 2020): i Carabinieri hanno arrestato un 38enne e un 48enne peraggravata dal metodo mafioso. Agevolavano il(cui venivano versate tangenti di 3000 euro settimanali). I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su …

anteprima24.it

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Dist ...nei confronti di due indagati, Giuseppe Nobile, 38enne, e Giovanni Castiello, 48enne, entrambi di Afragola e già detenuti per altra causa, gravemente indiziati di estorsione aggravata dalle modalità e ...