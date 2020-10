Affondo di Cruciani contro Spadafora | “Parla da tifoso del Napoli | Ronado va dove ca**o gli pare”

Leggi su bufale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’opinionista Giuseppesi è scagliatodurante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” di Radio24. Più nel dettaglionon ha assolutamente accettato le parole del Ministro dello Sport che ha dichiarato come Cristiano Ronaldo avesse violato il protocollo creato dalla FIGC per contenere il Covid-19. Innanzitutto sono altri, a detta di, ar dire se il calciatore della Juventus abbia effettivamente violato il protocollo, è un calciatore ricco che può permettersi un jet privato per andaregli pare e viaggiare quindi da solo, senza avere contatti con nessuno. Le parole disue Juve-Tra l’altro ...