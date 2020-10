A Wall Street si scatenano gli acquisti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – A, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,78%, a 28.716 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.499 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,31%); con analoga direzione, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,49%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+1,28%), sanitario (+1,20%) e beni industriali (+1,13%). Il settore energia, con il suo -1,40%, si attesta come peggiore del mercato. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,01%), Boeing (+2,73%), Pfizer (+2,65%) e United Health (+1,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike, che prosegue le contrattazioni a -0,81%. Fiacca Apple, che mostra un piccolo decremento ...