A casa Ferragnez arriva un altro cucciolo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo settimane di sospetti e indiscrezioni, finalmente c’è la conferma: Chiara Terragni e Fedez aspettano un secondo figlio! La famiglia più amata del web è pronta ad allargarsi, e hanno condiviso i primissimi nomenti più importanti di questa gravidanza con i loro fan: il momento in cui hanno scoperto che Chiara è incinta, l’attimo in cui lo hanno rivelato alla famiglia, le prime foto con il pancino, la prima ecografia… E le emozioni sono fortissime: “Sono una mamma doppia”, ha detto Chiara fra le lacrime quando ha scoperto che il test di gravidanza era positivo. E soprattutto hanno mostrato le reazioni del piccolo Leone, 2 anni e mezzo, che non vede l’ora di diventare un fratello maggiore! Il secondo bambino dei Ferragnez è atteso per la primavera del 2021. I Ferragnez ... Leggi su aciclico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo settimane di sospetti e indiscrezioni, finalmente c’è la conferma: Chiara Terragni e Fedez aspettano un secondo figlio! La famiglia più amata del web è pronta ad allargarsi, e hanno condiviso i primissimi nomenti più importanti di questa gravidanza con i loro fan: il momento in cui hanno scoperto che Chiara è incinta, l’attimo in cui lo hanno rivelato alla famiglia, le prime foto con il pancino, la prima ecografia… E le emozioni sono fortissime: “Sono una mamma doppia”, ha detto Chiara fra le lacrime quando ha scoperto che il test di gravidanza era positivo. E soprattutto hanno mostrato le reazioni del piccolo Leone, 2 anni e mezzo, che non vede l’ora di diventare un fratello maggiore! Il secondo bambino deiè atteso per la primavera del 2021. I...

Mileens12 : Doc vive a Citylife... praticamente è il vicino di casa dei Ferragnez #DOCNelleTueMani - seb5113910 : RT @Sapiente_mente: Italia 2020: - Conte in tv - Immigrati in albergo - Polizia che controlla quanti siamo in casa - Brumotti che presidi… - Sapiente_mente : Italia 2020: - Conte in tv - Immigrati in albergo - Polizia che controlla quanti siamo in casa - Brumotti che pre… - Michell39714671 : RT @martacolth: Sarà che prima di andare a dormire ho letto della diatriba Daniele-Fedez ma stanotte ho sognato di essere proprio a casa de… - martacolth : Sarà che prima di andare a dormire ho letto della diatriba Daniele-Fedez ma stanotte ho sognato di essere proprio a… -

Ultime Notizie dalla rete : casa Ferragnez A casa Ferragnez arriva un altro cucciolo aciclicoMagazine Fedez, il cantante chiamato al processo per le lesioni al vicino di casa

Nuovi guai per Fedez: il rapper e marito di Chiara Ferragni è chiamato a comparire in tribunale per una vicenda che lo vede direttamente imputato e per la quale si è già tenuta una prima udienza. Fede ...

Fedez, solo regali fashion e griffati per i 31 anni: dal pallone da basket alle sneakers

Fedez compie oggi 31 anni e il mondo della moda ha voluto rendergli omaggio con alcuni regali speciali. Il marito di Chiara Ferragni ha ricevuto un pallone da basket da Donatella Versace e delle sneak ...

Nuovi guai per Fedez: il rapper e marito di Chiara Ferragni è chiamato a comparire in tribunale per una vicenda che lo vede direttamente imputato e per la quale si è già tenuta una prima udienza. Fede ...Fedez compie oggi 31 anni e il mondo della moda ha voluto rendergli omaggio con alcuni regali speciali. Il marito di Chiara Ferragni ha ricevuto un pallone da basket da Donatella Versace e delle sneak ...