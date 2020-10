20 e 21 novembre Festival Internazionale Evento Donna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Si svolgera’ venerdi’ 20 e sabato 21 novembre, tra la sala della Protomoteca in Campidoglio e la Casa delle Culture e della Musica a Velletri, il Festival Internazionale Evento Donna, organizzato dall’Associazione Evento Donna Production con il patrocinio di Mibact, Regione Lazio, Roma capitale, Comune di Velletri e Fondazione Foedus, e intitolato ‘Ripartiamo insieme. L’empowerment femminile, la forza delle donne per una rinascita culturale sociale economica ed eco solidale dell’universo femminile post Covid-19′. Una kermesse di dibattiti, concerti, premi, conferenze, webinar, musica, reading teatrali arricchito da un concorso di poesie. Nella prima giornata del Festival sara’ assegnato il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Si svolgera’ venerdi’ 20 e sabato 21, tra la sala della Protomoteca in Campidoglio e la Casa delle Culture e della Musica a Velletri, il, organizzato dall’AssociazioneProduction con il patrocinio di Mibact, Regione Lazio, Roma capitale, Comune di Velletri e Fondazione Foedus, e intitolato ‘Ripartiamo insieme. L’empowerment femminile, la forza delle donne per una rinascita culturale sociale economica ed eco solidale dell’universo femminile post Covid-19′. Una kermesse di dibattiti, concerti, premi, conferenze, webinar, musica, reading teatrali arricchito da un concorso di poesie. Nella prima giornata delsara’ assegnato il ...

Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo a Trieste, debutta per la prima volta anche online. Trieste Science+Fiction Festival ...

Musica, al via il 19 ottobre Accademia Rossiniana a Pesaro

Prende il via lunedì 19 ottobre al Teatro Sperimentale di Pesaro la 32esima edizione dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", seminario permanente di studio sulle tematiche vocali e drammaturgiche c ...

Prende il via lunedì 19 ottobre al Teatro Sperimentale di Pesaro la 32esima edizione dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", seminario permanente di studio sulle tematiche vocali e drammaturgiche c ...