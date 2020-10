Zangrillo: «Da 6 mesi dico che cosa bisogna fare e come evitare il black out negli ospedali» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «come sostengo da almeno 6 mesi, insieme ai colleghi che di mestiere curano i malati, il problema non sono le terapie intensive. Quando arriviamo li abbiamo già perso». Lo scrive su twitter Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele e responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Milano. Zangrillo: «Ecco la procedura per evitare il il black out negli ospedali» Zangrillo posta anche un’immagine in cui viene spiegata la corretta procedura per evitare il “black out” degli ospedali. «Sì alla corretta informazione e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) «sostengo da almeno 6, insieme ai colleghi che di mestiere curano i malati, il problema non sono le terapie intensive. Quando arriviamo li abbiamo già perso». Lo scrive su twitter Alberto, prorettore dell’Università San Raffaele e responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Milano.: «Ecco la procedura peril iloutposta anche un’immagine in cui viene spiegata la corretta procedura peril “out” degli. «Sì alla corretta informazione e ...

"Come sostengo da almeno 6 mesi, insieme ai colleghi che di mestiere curano i malati, il problema non sono le terapie intensive. Quando arriviamo li abbiamo già persi". Lo scrive su twitter Alberto Za ...

Matteo Bassetti: "Parlare di lockdown a Natale mette solo paura"

L'infettivologo del San Martino di Genova punta il dito contro i colleghi: "Bisogna stare attenti a fare certe affermazioni, le scelte di una nuova serrata spettano alla politica" ...

