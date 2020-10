YouTube Music: scaricare le playlist gratis? Sì, si può! (Di giovedì 15 ottobre 2020) YouTube Music è una delle app dedicate alla Musica che si sta impegnando per essere più accessibile, infatti, ora permetterà ai suoi utenti non paganti di scaricare le playlist gratis! In questo periodo YouTube Music sta cercando di essere un ottimo rivale per tutte le altre applicazioni Musicali, dove vediamo regina l’applicazione svedese Spotify. Ma ora ecco che l’azienda americana ha creato qualcosa che potrebbe mettere il bastone tra le ruote a tutte le applicazioni, inclusa Spotify. Sì, stiamo parlando della possibilità di scaricare le proprie playlist. YouTube Music: si potranno scaricare le ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020)è una delle app dedicate allaa che si sta impegnando per essere più accessibile, infatti, ora permetterà ai suoi utenti non paganti dile! In questo periodosta cercando di essere un ottimo rivale per tutte le altre applicazioniali, dove vediamo regina l’applicazione svedese Spotify. Ma ora ecco che l’azienda americana ha creato qualcosa che potrebbe mettere il bastone tra le ruote a tutte le applicazioni, inclusa Spotify. Sì, stiamo parlando della possibilità dile proprie: si potrannole ...

vitalba76 : Rihanna - Umbrella (Orange Version) (Official Music Video) ft. JAY-Z - tuttoteKit : #YouTube Music: scaricare le playlist gratis? Sì, si può! #YouTubeMusic #tuttotek - barba_emme : RT @andrewsword2: Dedicato a @barba_emme! Perché? Perché fa ridere ?? - CordioMichael : Rihanna - Umbrella (Orange Version) (Official Music Video) ft. JAY-Z - IlBarone_Siculo : Certo che non ha prezzo il tempo passato insieme a spasso tra questo mondo e un altro per trovare l'universo adatto… -