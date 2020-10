YouTube dichiara guerra ai cospirazionisti di Qanon: eliminati centinaia di canali (Di giovedì 15 ottobre 2020) I cospiratori di Qanon, complottisti realmente convinti che Donald Trump sia a capo di un'organizzazione che combatte per smantellare una rete internazionale di pedofili, hanno un nuovo nemico: ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) I cospiratori di, complottisti realmente convinti che Donald Trump sia a capo di un'organizzazione che combatte per smantellare una rete internazionale di pedofili, hanno un nuovo nemico: ...

Qanon non va presa alla leggera: tra i membri (che su twitter si identificano con tre stelle nel nick) ci sono anche probabili membri del Congresso degli Stati Uniti ...

Coronavirus, YouTube banna video errati su vaccini

YouTube rimuoverà ogni video che farà disinformazione sul vaccino per il coronavirus, per evitare inutili allarmismi.

