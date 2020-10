XIII° Marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sabato 24 Ottobre 2020 ore 15:00 Videocollegamento con Zoom Società Libera, il Comune di Campagnano, Nessuno Tocchi Caino, Radicali Italiani,+Europa e le Comunità in esilio degli Uyghuri, Tibetani, Venezuelani, Iraniani, Vietnamiti, Senegalesi promuovono laper la Libertà per richiamare l’attenzione di governi e opinione pubblica sulla privazionelibertà fondamentali di centinaia di milioni di persone. Causa covid, ci incontreremo online tramite l’applicazione Zoom, al link: https://us02web.zoom.us/j/85157497377?pwd=UytjbngxdnFDNmZuSFNDMHZ4VVN5QT09 ID riunione: 851 5749 7377 Passcode: 137067 Il collegamento da varie località del mondo sottolinea la dimensionedella. Per collegarsi: – cliccare sul link ...