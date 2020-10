X Factor 2020 Bootcamp | I Wime cantano “Blun7 a Swishland” di Tha Supreme

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 15 ottobre 2020) X, I“Blun7 a Shiwshland” di Tha(VIDEO) Giovedì 15 ottobre è andata in onda la seconda puntata deidi X, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizioneè condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Nella puntata di oggi abbiamo visto le scelte di Manuel al quale sono stati assegnati i Gruppi. Isi sono presentati con la cover di “Blun7 a Swishland” di Tha. Manuel “L’attitudine la adoro, ma anche la versone, non era solo strana, ma delicatamente strana. Vi do ...