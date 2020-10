WWF | “Governo chiarisca quanti e quali progetti per rivoluzione verde | clima | energia | trasporti e natura”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Non bastano le affermazioni generiche delle Linee Guida, il WWF fa un appello pubblico al Governo affinchélinee di intervento,dei 100del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) siano specificamente destinati ad azioni per il contrasto ai cambiamentitici e alla tutela della biodiversità e del territorio. Nel giorno in cui l’Italia deve trasmettere le Linee Guida del PNRR alla CE, il WWF ricorda, al Governo non solo che la Commissione Europea, assegna alle azioni per ilil 37% dei fondi per il Piano italiano (191,4 miliardi di euro – fonte NADEF), ma la Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha chiesto che 10% venga destinato alla biodiversità, alla tutela e ...