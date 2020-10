Wanda Nara e il massaggio hot a Milano: “Hai un lato b brasiliano” (VIDEO) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, è tornata a Milano per seguire lo stato dei lavori in corso sulla sua nuova casa, ma ha anche trovato il tempo per concedersi un po’ di relax. La modella argentina, infatti, ne ha approfittato per fare un massaggio sexy e, come testimoniato dalle sue Instagram stories, il suo lato b è stato molto apprezzato: “Hai un lato b brasiliano”. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020), moglie ed agente di Mauro Icardi, è tornata aper seguire lo stato dei lavori in corso sulla sua nuova casa, ma ha anche trovato il tempo per concedersi un po’ di relax. La modella argentina, infatti, ne ha approfittato per fare unsexy e, come testimoniato dalle sue Instagram stories, il suob è stato molto apprezzato: “Hai unb brasiliano”.

CalcioWeb : #WandaNara, il massaggio è hot: 'hai un lato B brasiliano' [FOTO] - - cmdotcom : Zaira Nara sbotta: 'Wanda starnutisce e fa notizia, ma io non sono la sua portavoce' FOTO - marcamoly : Lato b in bella mostra durante un massaggio per Wanda Nara. La moglie di Icardi ha postato una storia su Instagram… - jklmrk : Sogno di riveder quel video ma con Wanda Nara al posto del gatto - milanecon : @readyplayer1__ Giuro che avevo letto boobs out for icardi e pensavo aveasero leekato un sextape di Wanda Nara ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara torna a giocare: la serenità ritrovata dopo i timori Virgilio Sport Inter, Icardi ricorda sui social la tripletta al Milan nel derby

Ma non è stato solo Icardi anche la moglie Wanda Nara ha postato con nostalgia la sua casa milanese con vista sulla maestà di San Siro.

Wanda Nara, il massaggio è hot: “hai un lato B brasiliano” [FOTO]

Wanda Nara si conferma sempre più in forma. Il massaggio hot ha scatenato la reazione da parte dei social, tutte le immagini ...

Ma non è stato solo Icardi anche la moglie Wanda Nara ha postato con nostalgia la sua casa milanese con vista sulla maestà di San Siro.Wanda Nara si conferma sempre più in forma. Il massaggio hot ha scatenato la reazione da parte dei social, tutte le immagini ...