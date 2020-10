Wall Street chiude in negativo: Dow Jones - 0,06%, Nasdaq -0,47% (Di giovedì 15 ottobre 2020) Seduta negativa per la Borsa di New York che riesce comunque a limitare le perdite. A Wall Street l'indice Dow Jones perde lo 0,06% attstandosi a quota 28.495,84 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,47% ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) Seduta negativa per la Borsa di New York che riesce comunque a limitare le perdite. Al'indice Dowperde lo 0,06% attstandosi a quota 28.495,84 punti, mentre ilcede lo 0,47% ...

