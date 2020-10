Voto ai 18enni, Italia viva chiede e ottiene il rinvio. Boschi: “Prima intesa sulla legge elettorale e correttivi al taglio parlamentari” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La presidente dei deputati di Italia viva Maria Elena Boschi ha chiesto alla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio il rinvio dell’esame della proposta di legge sul Voto ai 18enni per il Senato. La richiesta è stata accolta, e l’Aula di fatto per oggi non lavorerà. Secondo quanto viene riferito da un partecipante alla riunione Boschi ha spiegato che il testo sia esaminato nell’ambito di una riforma complessiva e che serve un momento di riflessione. La conferenza dei capigruppo ha dunque convenuto il rinvio di tutti i provvedimenti il cui esame era previsto oggi in Aula. La riforma costituzionale sul Voto ai 18enni per il Senato, è stato deciso, sarà messa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) La presidente dei deputati diMaria Elenaha chiesto alla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio ildell’esame della proposta disulaiper il Senato. La richiesta è stata accolta, e l’Aula di fatto per oggi non lavorerà. Secondo quanto viene riferito da un partecipante alla riunioneha spiegato che il testo sia esaminato nell’ambito di una riforma complessiva e che serve un momento di riflessione. La conferenza dei capigruppo ha dunque convenuto ildi tutti i provvedimenti il cui esame era previsto oggi in Aula. La riforma costituzionale sulaiper il Senato, è stato deciso, sarà messa ...

