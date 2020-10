Volley, A1 femminile: i risultati della 5a giornata (Di giovedì 15 ottobre 2020) Settimana moto impegnativa per la pallavolo italiana; infatti sia tutta la Serie A femminile che la Superlega sono scese in campo per disputare il turno infrasettimanale. Due partite rinviate per la Serie A1 femminile a causa di alcuni casi di positività al Covid-19; sui campi invece a trionfare sono Scandicci, Chieri, Firenze e Trentino. Scopriamo insieme i risultati della 5a giornata di Serie A1 femminile. Zanetti Bergamo-Il Bisonte Firenze – Photo Credit: Lega Pallavolo Serie A femminile Official Facebook AccountLe partite della 5a giornata Il quinto turno di regular seaosn si apre con l’anticipo del martedì, dove Firenze porta a casa la prima vittoria stagionale che vale 3 punti; dopo la sconfitta nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Settimana moto impegnativa per la pallavolo italiana; infatti sia tutta la Serie Ache la Superlega sono scese in campo per disputare il turno infrasettimanale. Due partite rinviate per la Serie A1a causa di alcuni casi di positività al Covid-19; sui campi invece a trionfare sono Scandicci, Chieri, Firenze e Trentino. Scopriamo insieme i5adi Serie A1. Zanetti Bergamo-Il Bisonte Firenze – Photo Credit: Lega Pallavolo Serie AOfficial Facebook AccountLe partite5aIl quinto turno di regular seaosn si apre con l’anticipo del martedì, dove Firenze porta a casa la prima vittoria stagionale che vale 3 punti; dopo la sconfitta nel ...

oslaz : Volley Club Frascati, Calò: “La C femminile può ambire ad una buona posizione di classifica” - lavocedialba : Volley femminile A1, 5^giornata: rinviate Novara-Cuneo e Brescia-Busto Arsizio - TargatoCN : Volley femminile A1, 5^giornata: rinviate Novara-Cuneo e Brescia-Busto Arsizio - SalentoSport : #VOLLEY A2/f – Pantere perfette in Friuli, Cuore di Mamma Cutrofiano torna a casa a mani piene. #Risultati e… - NBCreteregione : VOLLEY FEMMINILE. LA DELTA BATTE PERUGIA E BALZA IN CIMA ALLA CLASSIFICA - -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley Femminile: è tempo di infrasettimanali! Doppio derby per Cuneo e Mondovì IdeaWebTv Real Rocca di Papa L.R. (calcio, Eccellenza), Socciarelli: “Tivoli forte, ma giochiamo senza paura”

Clicca e condividi l'articoloRocca di Papa (Rm) – Non è riuscita l’impresa al Real Rocca di Papa. La squadra del presidente Tonino D’Auria ha ceduto per 3-1 sul campo del Real Monterotondo Scalo nell’ ...

Volley, A1 femminile: i risultati della 5a giornata

La pallavolo femminile è scesa in campo per il turno infrasettimanle: ecco i risultati delle partite della 5a giornata di Serie A1 femminile.

Clicca e condividi l'articoloRocca di Papa (Rm) – Non è riuscita l’impresa al Real Rocca di Papa. La squadra del presidente Tonino D’Auria ha ceduto per 3-1 sul campo del Real Monterotondo Scalo nell’ ...La pallavolo femminile è scesa in campo per il turno infrasettimanle: ecco i risultati delle partite della 5a giornata di Serie A1 femminile.